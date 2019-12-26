    26 декабря 2019, 19:25

    Суд продлил арест совладельцу группы «Сумма» Магомедову

    Александра Каширина

    В четверг 26 декабря Мосгорсуд постановил продлить арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, которые подозреваются в создании организованной преступной группы и мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на работников суда.
    Суд продлил арест совладельцу группы «Сумма» Магомедову

    Согласно предоставленной ими информации, суд продлил меру пресечения до 30 марта.

    Помимо этого, арест продлили главе компании «Интекс» Артуру Максидову. Данная организация входила в группу компаний «Сумма». Для Максидова следствие также просит продлить меру пресечения.

    Совладелельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда задержали в Москве в марте прошлого года. Следователи предъявили братьям обвинения по статье о хищении в особо тяжких преступлениях.

    По версии следствия, они виновны в организации преступного сообщества, хищениях и растратах миллиардов рублей, а Максидов в частности — в хищении порядка 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье «незаконный оборот оружия».

    Фигуранты дела на данный момент не признают свою вину.