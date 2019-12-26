Суд продлил арест совладельцу группы «Сумма» Магомедову

Согласно предоставленной ими информации, суд продлил меру пресечения до 30 марта.

Помимо этого, арест продлили главе компании «Интекс» Артуру Максидову. Данная организация входила в группу компаний «Сумма». Для Максидова следствие также просит продлить меру пресечения.

Совладелельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда задержали в Москве в марте прошлого года. Следователи предъявили братьям обвинения по статье о хищении в особо тяжких преступлениях.

По версии следствия, они виновны в организации преступного сообщества, хищениях и растратах миллиардов рублей, а Максидов в частности — в хищении порядка 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье «незаконный оборот оружия».

Фигуранты дела на данный момент не признают свою вину.