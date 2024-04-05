Криминал 05 апреля 2024, 16:40 Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах в РФ с Украины РИА «Новости»

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Мужчине, который, по версии следствия, причастен к перевозке взрывных веществ в православных иконах с Украины в Россию, продлили срок ареста на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов Псковской области.

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следственного отдела УФСБ по региону о продлении меры пресечения. Мужчине вменяют контрабанду взрывных устройств (пункт «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на 10 лет.

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Фигурант уголовного дела останется под стражей до 29 июня включительно.

Пресс-служба судов области опровергла информацию о том, что производство по делу о ввозе икон с взрывчаткой якобы прекратили. Она пояснила, что 9 февраля Псковский облсуд прекратил апелляционное производство по жалобе адвоката на постановление об аресте подозреваемого. Адвокат отозвал жалобу.

Иконы с гексогеном пытались ввезти в Россию с Украины через страны ЕС. Массы взрывчатки хватило бы на уничтожение пятиэтажного дома.