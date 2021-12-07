Суд продлил арест пермскому стрелку

Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, продлили арест. Его оставили в СИЗО до 20 февраля.

Обвиняемый на заседании Тимур Бекмансуров не присутствовал, сообщил ТАСС.

По данным суда, Бекмансуров сейчас находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе, написало РИА «Новости». Ранее на учете психиатра и нарколога он не состоял.

Следователь по особым делам Сергей Душкин на заседании сообщил, что Бекмансурова обвиняют в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

После нападения Бекмансуров находился в тяжелом состоянии. Врачам удалось его спасти, однако он лишился ноги. Несмотря на инвалидность, суд отправил его в СИЗО на два месяца. Мера пресечения действует до 13 декабря. Однако 7 декабря Дзержинский районный суд Перми принял решение ее продлить.

Бекмансурова могут приговорить к пожизненному лишению свободы за его действия. Его инвалидность не смягчит приговор.