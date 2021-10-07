Суд продлил арест казанскому стрелку Галявиеву

Басманный суд Москвы принял решение продлить срок ареста Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Суд решил оставить Галявиева под арестом до 11 января. Сделать это попросил следователь.

В июне Галявиева перевозили в Москву — его направили в НИИ имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Следствие предположило, что подросток вполне может оказаться невменяемым.

Сейчас обвиняемый находится в московском СИЗО «Бутырка», в камере на трех человек. У него есть два соседа — один из них обвиняется в убийстве, а второй — в разбое.

Ильназ Галявиев совершил массовое убийство в школе в Казани: 11 мая он устроил стрельбу и взрыв в гимназии № 175. В результате этого чудовищного происшествия погибли семь учеников и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже подросток раскаялся в содеянном и объявил себя вменяемым, назвав причиной своего поступка ненависть. Ему грозит пожизненное лишение свободы.