Криминал 24 января 2024, 22:08 Суд продлил арест имущества и денежных средств Блиновской и ее родственников Telegram

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Замоскворецкий районный суд продлил срок ареста имущества и денежных средств, принадлежащих блогеру Елене Блиновской и ее родственникам. Об этом сообщили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Также суд продлил срок наложения ареста на денежные средства компаний, которые принадлежат «королеве марафонов» и ее родственникам — мужу, матери, отцу и брату.

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Суд запретил собственникам и действующим от лица собственника лицам распоряжаться арестованным имуществом до 26 апреля 2024 года. Также фигурантам запретили совершать сделки с недвижимостью.

После заседания Замоскворецкого суда 22 января Блиновскую отправили в СИЗО-6. В изоляторе блогер будет находиться на общих основаниях. Адвокат Блиновской заявила, что обжалует в суде перевод в изолятор ее подзащитной. В качестве аргумента защитник заявила, что «женщина не должна сидеть в тюрьме».