Криминал 12 марта 2024, 19:59 Суд продлил арест блогерше Битмаме еще на три месяца Суд в Москве продлил арест родившей в СИЗО блогерше Битмаме до 15 июня РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд Москвы принял решение продлить еще на три месяца арест блогеру Валерии Федякиной, известной в соцсетях как Битмама. Криптообменщица пробудет под стражей до 15 июня, сообщили «Известия».

Девушка сейчас находится в СИЗО. Ее заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и организации финансовой пирамиды. Следствие выдвинуло версию, что она переводила деньги за границу, где обменивала их на криптовалюту.

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Битмаму задержали в сентябре 2023 года, когда она попыталась уехать в ОАЭ. Девушку обвинили в мошенничестве на сумму в семь миллиардов рублей. При этом сама Федякина заявила, что стала жертвой обмана со стороны партнеров.

До этого Московский городской суд отклонил запрос об освобождении Валерии Федякиной, несмотря на ее беременность. В конце декабря 2023 года фигурантка, будучи под арестом, родила девочку. Спустя время ее перевели в одиночную камеру и отдали ребенка.

В начале ноября замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов также оказался замешан в историю с майнингом.