Криминал 11 сентября 2023, 15:52 Суд продлил арест администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Суд продлил арест администратору «Кремлевской прачки» Полякову до 13 декабря Пресс-служба Тверского суда

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Тверской суд Москвы продлил арест администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаилу Полякову до 13 декабря. Об этом сообщили «Известия».

Полякову предъявили обвинение в вымогательстве.

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Фигурантами по этому делу также стали гендиректор ООО «Производственно-строительная компания „Наследие“» Александр Санин и переводчик ООО «Ветераны» Денис Савинский. Они находятся под арестом, суд продлил им меру пресечения на три месяца, как и Полякову.

По просьбе защиты заседание по продлению ареста провели в закрытом режиме. Адвокат администратора «Кремлевской прачки» Шота Горгадзе пояснил, что во время заседания раскрывал адрес постоянной регистрации, а также медицинские и другие персональные данные клиента.

«Известия» напомнили, что троих фигурантов подозревают в вымогательстве 40 миллионов рублей у руководства АО «Ланит» за удаление и блокировку негативной информации о компании.