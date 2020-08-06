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    06 августа 2020, 12:50

    Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

    Дамир Матюхин

    Фигурантов по делу организации «Новое величие» признали виновными. Соответствующий приговор вынес судья Люблинского суда Москвы.
    Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

    «Виновны в создании экстремистского сообщества…» — привело РИА «Новости» начало приговора судьи.

    Заседание проходит 6 августа. Наказание для фигурантов дела пока еще не объявили.

    По информации следователей, участники организации планировали захватить власть в России с помощью государственного переворота. В свою очередь, подсудимые заявили, что идею создания подобной организации они взяли у внедренных сотрудников ФСБ и полиции.

    Ранее участников «Нового величия» обвинили в создании и участии в экстремистском сообществе. Во время прений прокурор попросил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, но оставить его организацию. Кроме того, обвинение просило суд об условных и реальных сроках для подсудимых по делу об экстремизме.

    Суд арестовал Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова. Молодые люди находятся под стражей. Под домашний арест попали Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще в международный розыск объявили Сергея Гаврилова. Уже получили свои сроки Рустам Рустамов и Павел Ребровский.

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