Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Фигурантов по делу организации «Новое величие» признали виновными. Соответствующий приговор вынес судья Люблинского суда Москвы.

«Виновны в создании экстремистского сообщества…» — привело РИА «Новости» начало приговора судьи.

Заседание проходит 6 августа. Наказание для фигурантов дела пока еще не объявили.

По информации следователей, участники организации планировали захватить власть в России с помощью государственного переворота. В свою очередь, подсудимые заявили, что идею создания подобной организации они взяли у внедренных сотрудников ФСБ и полиции.

Ранее участников «Нового величия» обвинили в создании и участии в экстремистском сообществе. Во время прений прокурор попросил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, но оставить его организацию. Кроме того, обвинение просило суд об условных и реальных сроках для подсудимых по делу об экстремизме.

Суд арестовал Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова. Молодые люди находятся под стражей. Под домашний арест попали Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще в международный розыск объявили Сергея Гаврилова. Уже получили свои сроки Рустам Рустамов и Павел Ребровский.