Суд признал виновной владелицу сгоревшего дома престарелых в Башкирии

Суд признал виновной директора АНО ЦСОН «Дом престарелых» Расиму Махиянову. Ее обвиняли в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли смерть двух и более лиц. Речь идет о пожаре, который произошел в заведении в конце прошлого года, — в результате погибли 11 человек.

Об это сообщил Абзелиловский районный суд Башкирии.

«Судом Махиянова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Кроме того, ей запретили заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам два года.

Установлено, что Махиянова открыла дом престарелых в апреле 2019 года. Для этого она приспособила свой старый бревенчатый двухэтажный дом. В нем проживали более десятка пенсионеров — они отдавали свои пенсии обвиняемой, которая за это покупала им продукты, мебель и технику, а также нанимала сиделок для ухода.

В одну из ночей в декабре 2020 года в доме начался пожар. В результате погибли 11 человек, выбраться из горящего здания смогли только трое.

Во время судебного заседания Махиянова признала свою вину и раскаялась в содеянном. Сестра мужа Махияновой рассказала «360», что семья ожидала другого решения суда, ведь она делала доброе дело, помогала пенсионерам, а то, что произошло, — это случайность, она лишь хотела помочь людям, которых бросили родные дети.

«Она вообще заботливая, она очень добрая. Очень отзывчивая, никогда не пройдет мимо чужой беды. Она подняла трех приемных дочерей — у нее есть своя кровная и три приемные. Я знаю, какие они (приемные дочери — прим. ред.) были тяжелые и какими они стали сейчас — это небо и земля. Их сильно надо любить, чтобы поставить таких детей на ноги», — рассказала собеседница.