Суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения комика Идрака Мирзализаде в России. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие решения МВД России о запрете для Мирзализаде въезда в Россию до окончания разбирательства. Об этом рассказал адвокат комика Сергей Бадамшин.

Юрист рассказал, что это было предварительное заседание.

«Пока приостановили действие непосредственно самого распоряжения МВД, следующее судебное заседание назначено на 5 октября», — сообщил адвокат.

Комик Идрак Мирзализаде в марте 2021 года получил вид на жительство. Однако после шутки, которая прозвучала в YouTube-шоу «Разгоны», его сначала арестовали на 10 суток, а потом пожизненно запретили въезд в страну.

Мирзализаде потребовал от МВД отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию.