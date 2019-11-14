Суд принял жалобу защиты Соколова на арест

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об аресте экс-доцента СПбГУ Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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По мнению адвоката, суд как следует не изучил обстоятельства, которые послужили основанием для ареста. Именно поэтому защита попросила Санкт-Петербургский городской суд отменить постановление и избрать в отношении Соколова более мягкую меру пресечения. Адвокат Александр Почуев заявил, что направил жалобу без согласия своего подзащитного.

«Мой подзащитный не подписал жалобу, он оставил это на усмотрение защиты. Защита имеет полное право сделать это самостоятельно», — приводит «Интерфакс» слова Почуева.

Ранее адвокаты заявили, что «Соколов признал свою вину и заявил, что рассчитывает на самую жесткую меру пресечения. Соглашаться на апелляцию он не стал.

Утром 9 ноября Соколов свалился в Мойку. Он пытался избавиться от трупа убитой аспирантки — в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Преподаватель признался, что ранее он из-за ссоры он застрелил и расчленил девушку. 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года.