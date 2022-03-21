Суд приговорил жителей Екатеринбурга к заключению за двойное убийство

Двоих жителей Екатеринбурга приговорили к 18 годам заключения за двойное убийство жителей поселка Белоярский (Свердловская область). Расправу злоумышленники совершили из мести. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

«Суд признал Бухарова и Деревянко виновными в совершении преступлений и назначил каждому наказание в виде 18 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленники будут отбывать срок в колонию строгого режима. Кроме того, они должны будут заплатить по 500 тысяч рублей, а также возместить 55 тысяч за похороны пострадавших.