Суд приговорил завуча пермской школы, но разрешил работать. Она не заметила истощенную до смерти ученицу

Бывшего заместителя директора школы № 3 Краснокамска Пермского края приговорили к двум годам условно за халатность. Ученица ее школы умерла от истощения, а женщина не забила тревогу.

«Суд вынес решение о лишении ее свободы на два года условно с испытательным сроком два года без назначения дополнительного наказания в виде права заниматься определенным видом деятельности», — сообщили корреспонденту «360» в Краснокамском городском суде.

14-летняя девочка умерла в июле 2018 года во сне. Как потом выяснили следователи, ее мать умышленно ограничивала ребенка в питании с марта по июль 2018-го, что привело к резкой потере веса.

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Сильно похудела девочка еще в апреле 2018 года. Изменения заметили и соседи, и одноклассники, и учителя. Однако мать школьницы уверяла, что ее ребенок регулярно посещает врачей и сдает необходимые анализы.

Со слов соседей, женщина самостоятельно диагностировала дочери сахарный диабет, а позже — рак. «Лечебное» голодание она применяла в качестве терапии. Еду ребенок получал в ограниченном количестве — не чаще двух раз в неделю. Слезы и просьбы дать что-нибудь съестное мать только раздражали.

Она в свою очередь обвинила в смерти девочки-подростка одноклассников. Якобы они дразнили школьницу за лишний вес, и та попросту перестала есть. Сверстники погибшей на это ответили, что она просто хотела «дотянуть до первого сентября».

Мать воспитывала ребенка одна: ее мужа посадили за продажу наркотиков, после чего у женщины, уверяли соседи, и начались частые срывы. После смерти ребенка она сутки не вызывала скорую.

Приговор родительнице еще не вынесли.