Суд приговорил водителя к выплате компенсации сбитому подростку во Владимирской области

Во Владимирской области водитель выплатит компенсацию подростку, которого сбил в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание «Владимирские ведомости».

По данным ИА Nation News, в результате аварии подросток получил травмы и долгое время восстанавливался. Первое время он мог передвигаться только на инвалидной коляске и до сих пор не до конца пришел в норму.

Суд обязал виновника ДТП выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей.