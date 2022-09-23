Владелец детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском получил 9 лет тюрьмы | 360°

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Владелец детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском получил 9 лет тюрьмы

Суд приговорил владельца детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском к 9 годам тюрьмы

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Солнечный районный суд Хабаровского края вынес приговор фигурантам дела о гибели детей при пожаре в лагере «Холдоми». Они получили от четырех до девяти лет колонии, сообщила региональная прокуратура.

Дольше всего в тюрьме пробудут владелец лагеря Виталий Бурлаков и директор Максим Кузнецов. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд приговорил их к лишению свободы сроком на девять и восемь лет соответственно с запретом занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, в течение трех лет.

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Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечному району в структуре Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева за халатность приговорили к четырем годам тюрьмы с запретом на работу в органах госвласти на три года.

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Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел ночью 23 июля 2019 года из-за оставленного включенным тепловентилятора. Огонь быстро распространился, погибли четыре ребенка. Еще шестеро получили травмы. Одного из погибших мальчиков посмертно наградили орденом Мужества за спасение других детей. Прокуратура нашла в лагере многочисленные нарушения.

Холдоми

Суд

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