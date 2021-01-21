Суд приговорил срочника Шамсутдинова к 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев

Суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинов к 24,5 года строгого режима. Он расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкалье. Тогда погибли восемь человек.

Гособвинитель требовал лишить Шамсутдинова свободы на 25 лет. Кроме того, суд просили обязать молодого человека выплатить семьям погибших 28 миллионов рублей. В итоге 2-й Восточный окружной военный суд удовлетворил иски частично. Шамсутдинов получил 24,5 года в колонии строгого режима.