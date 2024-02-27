Криминал 27 февраля 2024, 14:33 Суд приговорил правозащитника Орлова к двум с половиной годам колонии Суд в Москве приговорил Орлова к 2,5 года колонии за дискредитацию армии РИА «Новости»

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Головинский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима правозащитника Сергея Орлова* по делу о дискредитации российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал подсудимого виновным по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации». Орлова взяли под стражу в зале, где прошло заседание.

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Сторона обвинения запрашивала для правозащитника два года и 11 месяцев заключения, тогда как защита ходатайствовала на полном оправдании. Орлов отказался давать показания и не признал вину.

Орлову* 70 лет, он занимал пост сопредседателя центра «Мемориал»**. Правозащитник выступал против проведения СВО, принимал участие в создании материалов и сообщений иностранным агентов, а также распространял недостоверную информацию о действиях властей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

**Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована.