Криминал 30 июня 2023, 15:01 Суд приговорил пособника террористов к 5,5 года колонии Военный суд приговорил пособника террористов к 5,5 года колонии

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Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима выходца одной из Среднеазиатских республик за пропаганду терроризма в Сети. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, мужчина являлся последователем группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*. В соцсети «Одноклассники» он размещал видеозаписи, которые содержат пропаганду терроризма и идеологии деятельности этой группировки, с целью вовлечь пользователей в противоправную деятельность.

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«Вступил в законную силу обвинительный приговор пособнику запрещенной в России международной террористической организации», — рассказали в управлении ФСБ.

В середине апреля из Сирии в Россию экстрадировали одного из предводителей террористической группировки «Исламское государство»**. Его обвинили в подготовке терактов на территории Москвы и Новосибирска. Военный суд признал мужчину виновным в 21 преступлении и приговорил к пожизненному сроку.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная в России международная экстремистская организация.

**«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.