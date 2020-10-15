Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии за убийство маленькой дочери

Суд приговорил жителя Ханты-Мансийского автономного округа к 20 годам колонии за убийство маленькой дочери, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что происшествие случилось в декабре прошлого года в Нефтеюганске. По информации следователей, 36-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии у себя дома, избил трехлетнюю дочь. На следующий день она скончалась. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», пишет «Аргументы и Факты».

По словам представителей правопорядка, он и ранее регулярно избивал девочку, а также вторую четырехлетнюю дочь. Отец погибшей приговорен к отбыванию срока в исправительной колонии строгого режима. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.