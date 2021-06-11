Суд приговорил к колонии двух соратников отставного полковника ГРУ Квачкова

Двух сторонников отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова приговорили к 10 и 15 годам колонии за участие в террористической организации. Такое решение вынес Западный окружной военный суд.

«Юрия Екишева признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ, и назначить наказание в виде 15 лет колонии строгого режима», — огласил решение судья. Его процитировало РИА «Новости».

Павел Антонов получил 10 лет колонии строгого режима. Обоих фигурантов дела признали виновными в создании и участии в террористической организации. Прокурор попросил дать Екишеву 17 лет, а Антонову — 11.

Екишев являлся одним из ближайших соратников лидера запрещенной организации «Народное ополчение имени Минина и Пожарского»* отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. До этого он был координатором запрещенного «Движения против нелегальной иммиграции»**.

Квачков вместе со сторонниками лично пришел на оглашение приговоров. Они приветствовали обвиняемых, поддерживали их.

Квачков стал известен в 2005 году, когда его обвинили в покушении на специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. Квачков находился в тюрьме три года, после его оправдали. Однако через день после этого он вновь был арестован по делу о подготовке вооруженного мятежа.

Мосгорсуд в 2013 году приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позже наказание смягчили до восьми лет. Сейчас Квачков находится на свободе.

*, ** — террористические организации, запрещенные в России.