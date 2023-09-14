14 сентября 2023, 13:33
Суд приговорил к году колонии пермского охотника, который по ошибке выстрелил в человека
В Пермском крае суд приговорил к одному году лишения свободы охотника, который убил человека, перепутав его с лосем. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.
По данным следствия, зимой прошлого года во время охоты подсудимый трижды выстрелил в мужчину, приняв его за лося. Одна пуля попала в голову, от полученных ранений потерпевший скончался на месте.
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Отмечается, что суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности.
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