Педофила в Москве суд приговорил к 24 годам за 10 преступлений против детей

Суд вынес приговор в отношении педофила, который признан виновным в 10 преступлениях против детей.

«Нагатинским районным судом Москвы вынесен приговор в отношении Егорова Сергея. Он признан виновным в совершении 10-и преступлений в отношении несовершеннолетних, предусмотренных различными частями статей 132, 134, 135 УК РФ», — говорится в сообщении правоохранителей. Его приводит корреспондент «360».

Обвиняемому назначено наказание в виде 24-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Дело слушалось коллегией из трех судей. В силу требований УПК РФ дело слушалось в закрытом режиме.

В июле полиция поймала четырех педофилов, снимавших детей в порнороликах несколько лет. Полицейские вышли на банду после задержания одного из ее участников. Обыскав его квартиру, правоохранители нашли огромную коллекцию порнографии с участием детей на жестком диске подозреваемого. На кадрах полицейские заметили еще троих мужчин. Во время допроса мужчина признался, что работал не один. Преступники знакомились с подростками, снимали с ними порноролики. Эти видеозаписи делались не только для личных нужд, но и для продажи.