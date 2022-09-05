Криминал 05 сентября 2022, 12:15 Поделиться Telegram

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Viber Суд приговорил бывшего завкафедрой СибГУ к 6 годам тюрьмы из-за коррупции

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Бывший заведующий кафедрой Сибирского государственного университета науки и технологии имени М. Ф. Решетнева сядет в тюрьму на шесть лет за взятки. Об этом сообщило ИА Nation News.

Следствие установило, что подсудимый с 2013 по 2020 год устраивал работать в вуз знакомых, а их зарплату потом оставлял себе. В итоге он получил таким образом более 500 тысяч рублей.

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Также он зачислял абитуриентов на бюджетные места за взятки. Общая сумма вознаграждений составила более миллиона рублей.

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Суд приговорил чиновника к шести годам колонии строгого режима.

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