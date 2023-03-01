Криминал 01 марта 2023, 16:01 Суд приговорил бывшего главу управления ФТС к 10 годам колонии Суд приговорил экс-главу управления ФТС Кизлыка к 10 годам колонии общего режима РИА «Новости»

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Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор экс-начальнику управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александру Кизлыку. Он получил 10 лет в колонии общего режима, сообщило РИА «Новости».

Кизлыка признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к ущербу на сумму 25 миллионов рублей.

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«Назначить Кизлыку Александру Петровичу наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Лишить звания генерал-лейтенанта таможенной службы», — озвучила решение судья Галина Таланина.

Его заместитель Алексей Серебро, а также замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин, заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин получили от пяти до семи лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления. Все обвинялись по той же статье УК РФ, что и Кизлык, — о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Следствие выяснило, что с 3 июля 2018 года по 22 июля 2019 года фигуранты дела приняли незаконные решения, при этом они превысили свои полномочия и действовали не в интересах ФТС.

Речь идет об освобождении от уголовной ответственности людей, которые нарушили закон и нелегально пронесли наличные деньги через таможенную границу. Правонарушителям вернули имущество, которое должно было отойти государству.

Один из случаев был связан с супругой российского посла в Кении. Таможенники незаконно пропустили женщину, хотя при въезде в Россию она не стала декларировать 50 тысяч долларов.