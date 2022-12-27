Криминал 27 декабря 2022, 22:21 Суд приговорил братьев, создавших нарколабораторию в Петербурге, к заключению

Читать 360tv в

Двоих братьев приговорили к заключению за производство и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Реклама

По версии следователей, мужчины организовали незаконную нарколабораторию в нежилом строении на Митрофаньевском шоссе. Вместе с сообщниками они произвели более трех килограммов запрещенных веществ. Одного из братьев приговорили к заключению сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Второй злоумышленник получил 12 лет.