Суд приговорил 7 участников террористической организации «Сеть»* к тюрьме

Приволжский окружной военный суд приговорил к тюрьме семерых участников террористической организации «Сеть»*. Их признали виновными в организации террористического сообщества и участии в нем.

Как написал «Интерфакс», Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет тюрьмы, Илья Шакурский — 16 лет, Андрей Чернов — 14 лет, Максим Иванкин — 13 лет, Михаил Кульков — десять лет, Василий Куксов — девять лет, Арман Сангынбаев — шесть лет.

Адвокат одного из осужденных Станислав Фоменко отметил, что пять из них отправят в колонию строгого режима, а Куксов и Сангынбаев будут отбывать срок в колонии общего режима. При этом всем засчитали срок пребывания в СИЗО.

Кроме статьи об организации и участии в террористическом сообществе некоторых из ним обвинили в сбыте наркотиков, незаконном приобретении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ открыла дело «Сети»* осенью 2017 года. Его фигурантами стали 11 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Спецслужбы считали, что участники организации планировали теракты и хотели «дестабилизировать обстановку в стране». Обвиняемые утверждали, что после задержания их пытали. По решению Московского окружного военного суда «Сеть»* признали террористической организацией 17 января 2019 года.

Ранее стало известно о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»* Касима Аль-Райми. Его убили в Йемене в ходе контртеррористической операции Соединенных Штатов.

*«Сеть» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России и других странах.