Суд предложил вернуть дело Серебренникова прокурору

«В связи с нарушениями предлагаю вернуть дело прокурору», — сказала судья Ирина Аккуратова.

Защита и подсудимые поддержали предложение судьи, но также высказали надежды на оправдание. Прокурор заявил, что не видит противоречий в предъявленном обвинении. Он добавил, что прокуратура собиралась поставить под сомнение проведенную экспертизу.

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Ранее экспертиза установила, что на проект «Платформа» было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости подобных проектов в 260 миллионов. Таким образом получается, что бюджетные деньги были сэкономлены, а не растрачены.

По версии следствия, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева и Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей из 214 миллионов, которые были выделены АНО «Седьмая студия» в 2011–2014 годах. Деньги предназначались для реализации культурного проекта «Платформа». Обвинение настаивает на том, что фигуранты завышали сведения о стоимости мероприятий и под видом их оплаты похищали деньги.