Суд постановил лишить имущества экс-сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Стоимость изъятого имущества составит более 1,3 миллиарда рублей, сообщило ИА Nation News.

«Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объеме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 млрд рублей», — заявили в суде.

По делу Арашуковых проходят около 20 человек. Сам бывший сенатор обвиняется в причастности к организации заказных убийств, а его отец, по версии следствия, причастен к хищению газа на 30 миллиардов рублей.