Суд попросили продлить арест Фургалу до 9 декабря

Басманный суд Москвы попросили продлить срок пребывания в СИЗО экс-губернатору Хабаровского края Серею Фургалу. Ходатайство подал Следственный комитет России.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала. Следователь просит продлить срок содержания Фургала под стражей до 9 декабря 2020 года», — сообщил «360» представитель суда.

Следующее рассмотрение дела запланировано на 3 сентября.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия о возобновлении уголовного дела против Фургала. Во время расследования следователи нашли доказательства причастности бывшего губернатора к убийству предпринимателя Евгения Зори. Бизнесмена застрелили осенью 2004 года в Хабаровске. Тогда же у Зори был конфликт с Фургалом из-за дележки здания завода железобетонных изделий.

Полицейские задержали Фургала 9 июля в Хабаровске, а затем отправили в Москву. Следователи считают, что он имеет отношение к убийствам и покушениям на бизнесменов в 2000-х годах. Должности губернатора Фургала лишил президент Владимир Путин в связи с утратой доверия. Сейчас бывший чиновник находится в СИЗО, а обязанности главы региона исполняет депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.