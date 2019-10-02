Суд попросил арестовать замгендиректора «Аэрофлота» по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает «Интерфакс».
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрова», — сказала Царева.
В суде уточнили, что кроме Александрова по делу проходят еще три человека. В том числе адвокат коллегии «Консорс» Александр Сливко, адвокат «Консорса» Дина Кибец и бывший руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова.
Всем им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
Представляющий интересы Александрова адвокат Сергей Жорин в беседе с ТАСС заявил, что его подзащитный считает претензии следователей необоснованными.