Криминал 31 августа 2023, 15:08 Суд подтвердил задержание главы отдела МВД Басманного района Москвы Тушинский суд Москвы подтвердил задержание главы ОМВД Басманного района Андреева РИА «Новости»

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Начальника отдела МВД Басманного района Москвы Сергея Андреева действительно задержали 31 августа. Об этом сообщила «360» пресс-служба столичного Тушинского суда.

Следственный комитет попросил суд отправить Андреева под стражу. Главу ОМВД заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Полицейского уже доставили в суд. Заседание по мере пресечения подозреваемого началось в 15:00.

Что именно стало причиной задержания Андреева, в пресс-службе не уточнили. Если главу районного ОМВД признают виновным, ему будет грозить до четырех лет лишения свободы.

О задержании полицейского сообщал Telegram-канал Shot. По его данным, начальника отдела МВД якобы допрашивали по делу о мошенничестве.

Андреев возглавил ОМВД Басманного района столицы в ноябре 2022 года. Подозреваемый женат на адвокате Юлии Андреевой.