31 августа 2023, 15:08
Суд подтвердил задержание главы отдела МВД Басманного района Москвы
Тушинский суд Москвы подтвердил задержание главы ОМВД Басманного района Андреева
Начальника отдела МВД Басманного района Москвы Сергея Андреева действительно задержали 31 августа. Об этом сообщила «360» пресс-служба столичного Тушинского суда.
Следственный комитет попросил суд отправить Андреева под стражу. Главу ОМВД заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Полицейского уже доставили в суд. Заседание по мере пресечения подозреваемого началось в 15:00.
Что именно стало причиной задержания Андреева, в пресс-службе не уточнили. Если главу районного ОМВД признают виновным, ему будет грозить до четырех лет лишения свободы.
О задержании полицейского сообщал Telegram-канал Shot. По его данным, начальника отдела МВД якобы допрашивали по делу о мошенничестве.
Андреев возглавил ОМВД Басманного района столицы в ноябре 2022 года. Подозреваемый женат на адвокате Юлии Андреевой.
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