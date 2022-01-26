Суд подтвердил незаконность сделок с квартирой Баталова

Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал менять свое решение относительно жилищных прав семьи Баталовых, оставив его в интересах Марии Баталовой. Договоры о пожизненном содержании с иждивением окончательно признали недействительными. Эту информацию опубликовали на сайте Генпрокуратуры РФ.

Суд отклонил жалобу ответчика Натальи Дрожжиной, которую не устроило решение регулятора. Судья согласился с мнением прокурора о том, что договоры были составлены обманным путем.

Теперь жилищные права Баталовых восстановлены, прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Наследство актера Алексея Баталова перешло в руки мошенников, которые прежде были знакомыми семьи и помогали им, но после удалось доказать их корыстные цели. В результате их махинаций вдова и дочь актера остались без квартир, а право на имущество перешло Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину.

Выяснилось, что пара договорилась с нотариусом, который и подготовил бумаги о пожизненном содержании с иждивением, по которым недвижимость досталась им.