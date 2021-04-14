Суд по делу рэпера Эллея начался в Москве. Трансляция

В Москве проходит суд по делу рэпера Эллея (Эльмина Гулиева). В сентябре прошлого года музыкант сбил на своем Infiniti людей на Остоженке в Москве. Тогда пострадали четыре человека.

В начале апреля Хамовнический районный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест Эльмину Гулиеву. В среду, 14 апреля, началось первое судебное заседание для рассмотрения дела по существу. Телеканал «360» ведет прямую трансляцию.

Авария произошла 21 сентября 2020 года. Эльмин Гулиев на своем Infiniti на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка на полной скорости въехал в Mercedes, затем вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

Серьезные травмы получили две женщины и мужчина. Врачи диагностировали травмы позвоночника и головы у первого пешехода, который некоторое время после аварии находился в коме. У второй пострадавшей обнаружили перелом таза и сотрясение мозга. Преподавательнице МГЛУ ампутировали лодыжку.

Музыкант признал свою вину, во время первого судебного заседания по назначению меры пресечения Гулиев расплакался и попросил у всех прощения. Но суд отправил его в следственный изолятор.

В крови у рэпера были найдены наркотические вещества. По его словам, он принимал обезболивающие таблетки из-за болей в спине.

В 2020 году рэпера 49 раз штрафовали за нарушения ПДД. Есть у него и условная судимость по статье УК РФ «Грабеж».