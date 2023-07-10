Криминал 10 июля 2023, 17:17 Суд по делу о вымогательстве у главы Ростеха пройдет в закрытом режиме ТАСС: суд закрыл для слушателей и СМИ рассмотрение дела о вымогательстве у главы Ростеха РИА «Новости»

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Дело о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова рассмотрят в закрытом режиме. Об этом сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы.

Суд закрыл процесс от слушателей и СМИ, удовлетворив ходатайство потерпевшей стороны. Представитель Чемезова попросил не пускать посторонних на заседания, поскольку в деле есть порочащая информация. Кроме того, при рассмотрении огласят личные данные потерпевших и обстоятельства дела.

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В вымогательстве у главы госкорпорации обвиняют коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Против закрытия процесса возражали только Бигаев и его защита.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle виновными в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Трое фигурантов этого дела получили по восемь лет колонии.