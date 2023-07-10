10 июля 2023, 17:17
Суд по делу о вымогательстве у главы Ростеха пройдет в закрытом режиме
ТАСС: суд закрыл для слушателей и СМИ рассмотрение дела о вымогательстве у главы Ростеха
Дело о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова рассмотрят в закрытом режиме. Об этом сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы.
Суд закрыл процесс от слушателей и СМИ, удовлетворив ходатайство потерпевшей стороны. Представитель Чемезова попросил не пускать посторонних на заседания, поскольку в деле есть порочащая информация. Кроме того, при рассмотрении огласят личные данные потерпевших и обстоятельства дела.
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В вымогательстве у главы госкорпорации обвиняют коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Против закрытия процесса возражали только Бигаев и его защита.
Ранее Хамовнический суд Москвы признал администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle виновными в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Трое фигурантов этого дела получили по восемь лет колонии.
Суд
Ростех
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