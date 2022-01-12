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    12 января 2022, 20:20

    Суд по делу о крупном взрыве газа состоится в Пензе

    Дарья Морозова

    Расследование уголовного дела о крупном взрыве газа в хлебопекарне завершилось в Пензе. При взрыве пострадали шесть человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

    Будут судить мужчину за нарушение требований безопасности, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровья и смерть. Уточняется, что учредителем хлебопекарни была его супруга, но организацией труда занимался он.

    Уточняется, что одна из пострадавших погибла.