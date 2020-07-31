Суд по делу Кокорина и Мамаева перенесли

Мосгорсуд перенес рассмотрение дела по отмене приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Футболисты, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были недовольны сроками, к которым их приговорил Мосгорсуд. Кокорин и Мамаев считают, что их необоснованно привлекли к уголовной ответственности за избиение человека. Тогда пострадавшим признали водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали героями новостей в ноябре 2018 года. Они устроили две драки в Москве: напали на Соловчука, а потом избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было опубликована видео, где Александр Кокорин бьет Пака стулом в кафе. Всех четверых подозреваемых признали виновными и приговорили к реальным тюремным срокам. Кокориных — к полутора годам, Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам заключения.