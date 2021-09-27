Суд приговорил вора в законе Окунева к 8 годам колонии

Московский областной суд приговорил вора в законе Александра Окунева к восьми годам и трем месяцам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Окунев осуществлял общее руководство и координацию действий участников подконтрольных организованных групп, создавал и поддерживал преступные связи, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, разработке планов и создании условий для совершения преступлений», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Окунев стал занимать высшее положение в преступной иерархии с марта 1994 года. После того, как его отправили под стражу в ноябре 2018 года, он обозначил в СИЗО свой криминальный статус и обязал находящихся там арестантов подчиняться его воле. Окуневу вынесли приговор по уголовной статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По данным суда, это решение пока не вступило в законную силу.