Суд отправил виновных в обрушении дома в Междуреченске в колонию

Приговор по делу об обрушении жилого дома в Междуреченске вступил в законную силу. Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии-поселении. Их жалобы отклонены.

Рассмотрение материалов дела состоялось в Кемеровском областном суде 17 сентября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Вынесенный в июне 2019 года Междуреченским городским судом вердикт было решено оставить без изменений.

Собственник нежилого помещения получил пять с половиной лет лишения свободы. Трое рабочих, делавших ему ремонт, — четыре года в колонии-поселении.

Жилой дом в Междуреченске рухнул в мае 2016 года. Погибли два человека, разрушенными оказались 68 квартир.

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В ходе расследования выяснилось, что владелец нежилого помещения в доме по улице Весенней затеял ремонт фасадной стены. Для этого он привлек троих человек без специального строительного образования и не прошедших обучение безопасным методам работы. Инструктаж по охране труда и соблюдению требований безопасности для них тоже не проводился.

31 мая они частично демонтировали кирпичную кладку простенка здания. Стена рухнула. Под завалами погибли два жителя дома. Повреждения, кроме квартир, получили и нежилые помещения индивидуальных предпринимателей, расположенные в здании. Сумма причиненного ущерба составила 85,4 миллиона рублей.

Приговором Междуреченского суда всех подсудимых признали виновными по части 3 статьи 216 УК РФ. Им вменили нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба. Обвиняемые обжаловали вынесенное судом решение, надеясь на его изменение.