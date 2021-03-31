Суд отправил в СИЗО зампреда Ставрополья Петрашова

Обвиняемый в крупном мошенничестве исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов отправился в следственный изолятор до 25 мая. Как сообщил ТАСС, такое решение принял Чертановский суд Москвы.

По версии следствия, с 2013 по 2015 годы чиновник получил взятки в размере 130 миллионов рублей за гарантию заключения договоров по обустройству газовых и нефтяных месторождений.

Средства он получал лично, через посредников, а также переводами на личные банковские счета.

Петрашову предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Своей вины он не признал.

Он стал вторым заместителем председателя краевого правительства, которого задержали за взятки. 12 марта в аэропорту столицы региона следователи задержали коллегу Петрашова Александра Золотарева. Его подозревают в получении незаконных 63 миллионов рублей за помощь при заключении госконтрактов на строительство.

После его задержания губернатор края Владимир Владимиров отправил правительство в отставку. Чиновники остались на своих постах с приставкой исполняющих обязанности.