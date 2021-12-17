Суд отправил в СИЗО водителя, который сбил молодую пару на пешеходном переходе в Петербурге

Жителя Петербурга отправили в СИЗО после смертельного ДТП. Мужчина сел пьяным за руль и сбил на Невском проспекте молодую пару. Один из пострадавших скончался на месте.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сурена Туманова», — сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Мужчине предъявили обвинение и отправили под стражу. Он пробудет в СИЗО до 15 февраля 2022 года.

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По данным суда, поздно вечером 15 декабря Туманов выпил, а затем сел за руль Volkswagen Polo. Он проехал на красный сигнал светофора на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Там мужчина сбил двух молодых людей. Один пострадавший скончался на месте, а другого доставили в тяжелом состоянии в больницу. Речь идет о 23-летней девушке и 26-летнем парне.

«Туманов не работает, не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД. При прохождении освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения в 0,827 миллиграмм на литр», — уточнила пресс-служба.

Во время заседания мужчина заявил, что ему нечего сказать. Он весь процесс провел стоя и оставил меру пресечения на усмотрение суда.