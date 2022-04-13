Суд отправил в СИЗО избившего девятилетнего школьника жителя Башкирии

Суд башкирского города Сибай арестовал на два месяца местного жителя, напавшего и избившего девятилетнего школьника. Сам мужчина заявил, что он находился в нетрезвом состоянии и не сдержался, когда услышал от группы детей матерные ругательства в свой адрес.

Обвиняемый и его адвокат просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

«Я сожалею, мне очень стыдно за содеянное. Максимально осуждаю себя. Эти дети всегда ругались нехорошими словами и матерились. Обычно я не делал им замечаний, но когда они стали кричать в мой адрес, а я был пьян, поэтому не сдержался», — заявил подсудимый.

По данным следствия, нетрезвый житель Сибая сначала преследовал группу детей, которая играла на площадке, а после напал на девятилетнего мальчика и избил его. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Они намерены назначить для обвиняемого психолого-психиатрическую экспертизу.