Криминал 23 января 2024, 17:27 Суд отправил в колонию основателя «Академии частного инвестора» Суд назначил основателю «Академии частного инвестора» Ховратову пять лет колонии Freepik

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Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима основателя «Академии частного инвестора» Андрея Ховратова. Его признали виновным в пяти эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Ховратов на должности генерального директора ООО «Академия частного инвестора» вместе с подельницей, которая находится в розыске, и другими сообщниками создали сайт, на котором разместили информацию о возможности для всех желающих стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда.

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Злоумышленники обманывали пользователей, обещая, что их вложения пойдут на реализацию программы Новой экономической эволюции мира, которую разработал Ховратов. В результате этого вкладчики якобы получат высокий доход.

Для продвижения такого способа инвестирования денег сообщники публиковали различные статьи, подтверждающие реальную возможность заработка, а также от имени общества продавали разные курсы и тренинги по грамотному инвестированию денег.

Желая выйти на крупные доходы, пользователи покупали у Ховратова и его команды криптовалюту, переводя на подконтрольные им счета деньги. Аферисты, получив реальную прибыль, поделили ее между собой. Обещанные выплаты дивидендного дохода от инвестирования в криптовалюту пользователи так и не получили, деньги также им не вернули.

Мошенники также освоили новую схему обмана в отношении корпоративных клиентов. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые аккаунты директоров и от их имени просят о переводе средств на тот или иной счет.