Криминал 20 февраля 2024, 14:09 Суд отправил в колонию мужчину, дважды выстрелившего в прохожего в центре Москвы Суд Москвы приговорил Алиева к 3 годам колонии за стрельбу на Рочдельской улице Freepik

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Суд отправил в колонию Алмазхана Алиева по делу о стрельбе в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что суд признал виновным в хулиганстве 25-летнего мужчину и назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима.

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Летом прошлого года рядом с рестораном на улице Рочдельская прохожий поругался с молодыми людьми, сидевшими в машине без номеров.

Во время конфликта находившиеся в салоне автомобиля мужчины два раза выстрелили из травматического пистолета в оппонента и уехали. Пострадавший получил серьезные ранения.

На днях в Москве на Дегунинской улице мужчина на Toyota Camry приехал на автомойку и начал стрелять. Один человек получил огнестрельное ранение. Сейчас нападавшего разыскивают полицейские.