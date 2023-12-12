Криминал 12 декабря 2023, 17:19 Суд отправил в колонию экс-председателя правления «Нацкорбанка» Суд Москвы дал 4,5 года тюрьмы экс-председателю правления «Нацкорбанка» Матюнину РИА «Новости»

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Тушинский суд Москвы изменил домашний арест на реальный срок экс-председателю правления «Нацкорбанка» Григорию Матюнину. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Матюнина признали виновным в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года и шесть месяцев.

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Кроме этого, ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в кредитных организациях банковской системы России сроком на два года.

Ранее обвинение запросило почти 10 лет колонии для бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по делу о растрате.