Защитник Колодяжного рассказал, что его клиент в 2019 году учился в школе. Он вступил в группу под названием Furat во «ВКонтакте», выслал администратору скан паспорта и получил текст «присяги». Он прочитал ее на видео, опубликовал ролик в этой группе и разослал его пятерым своим одноклассникам.

Суд признал его виновным в участии в запрещенной террористической организации и вовлечении в террористическую деятельность. В основу экспертизы легла переписка Колодяжного с участниками группы Furat. Осужденный на заседании заявил, что это была шутка и попытка завоевать авторитет среди одноклассников и что он никогда не интересовался исламом и терроризмом. По материалам защиты, он вышел из группы через четыре дня и заблокировал ее участников.

По мнению Упорова, в деле не было доказательств, что Колодяжный вступил в ИГИЛ* и что группа Furat — это ячейка террористической организации.

Прокурор изначально просил для осужденного девять лет лишения свободы. Уголовное дело против Колодяжного возбудили по статьям, которые предусматривают наказание от восьми до 20 лет лишения свободы. Возраст подростка стал смягчающим фактором.

* ИГИЛ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.