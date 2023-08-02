Эксклюзив 02 августа 2023, 14:55 Суд отправил толкнувшего подростка под поезд метро мужчину на принудительное лечение Дорогомиловский суд отправил на лечение мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро РИА «Новости»

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Дорогомиловский суд Москвы отправил на принудительное лечение мужчину, который толкнул подростка под поезд в столичном метрополитене. Об этом «360» рассказали в пресс-службе суда.

В марте 61-летний фигурант толкнул подростка под пребывающий состав на кольцевой станции метро «Киевская», 15-летний мальчик чудом остался жив и не пострадал.

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Мужчину оперативно задержали полицейские. На допросе он признался, что никак не может объяснить причину своего поступка и отметил, что никакого конфликта с молодым человеком у него не было.

Столичный Следственный комитет сообщал, что фигурант ранее неоднократно обращался к медикам за психологической помощью.

Главный врач ПКБ имени Алексеева Георгий Костюк уточнял, что обвиняемого выписали в плановом порядке, в учреждении он получал все необходимое лечение.