02 августа 2023, 14:55
Суд отправил толкнувшего подростка под поезд метро мужчину на принудительное лечение
Дорогомиловский суд отправил на лечение мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро
Дорогомиловский суд Москвы отправил на принудительное лечение мужчину, который толкнул подростка под поезд в столичном метрополитене. Об этом «360» рассказали в пресс-службе суда.
В марте 61-летний фигурант толкнул подростка под пребывающий состав на кольцевой станции метро «Киевская», 15-летний мальчик чудом остался жив и не пострадал.
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Мужчину оперативно задержали полицейские. На допросе он признался, что никак не может объяснить причину своего поступка и отметил, что никакого конфликта с молодым человеком у него не было.
Столичный Следственный комитет сообщал, что фигурант ранее неоднократно обращался к медикам за психологической помощью.
Главный врач ПКБ имени Алексеева Георгий Костюк уточнял, что обвиняемого выписали в плановом порядке, в учреждении он получал все необходимое лечение.
Суд
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