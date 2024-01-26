Криминал 26 января 2024, 18:42 Суд отправил россиянина в СИЗО за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами Суд в Москве арестовал россиянина за тайное сотрудничество с иностранцами Freepik

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Мещанский суд Москвы постановил арестовать гражданина России, обвиняемого в сотрудничестве с иностранцами. Ему может грозить до восьми лет колонии, сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шатресову меру пресечения в виде заключения под стражу», — процитировало агентство судью.

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Мужчина проходит по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией. Статья предусматривает от трех до восьми лет заключения.

Другие подробности дела обвиняемого не уточняются.

Ранее Лефортовский суд в Москве арестовал журналистку Нику Новак до 24 февраля по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством против России. Дело против нее имеет гриф «секретно», поэтому детали разбирательства не разглашают.