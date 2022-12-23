Криминал 23 декабря 2022, 15:37 Суд Ростова-на Дону отправил под стражу подозреваемых в госизмене и шпионаже ФСБ: суд Ростова-на-Дону арестовал двух подозреваемых в госизмене и шпионаже

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Суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте двух фигурантов дела о государственной измене и шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

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По данным ведомства, речь идет о гражданине Украины и жителе Волгоградской области. Приехавший в Россию украинец находился в тесном контакте с СБУ и передавал сведения о местах размещения военных и передвижениях военной техники.

Россиянин планировал перейти границу, чтобы вступить в ряды ВСУ и принять участие в боевых действиях против своей страны.

Против задержанных завели уголовные дела о государственной измене и шпионаже. По решению суда фигурантов дела отправили в СИЗО.

В пятницу, 23 декабря, ФСБ сообщила о задержании сотрудничавших с украинскими спецслужбами диверсантах в Пермском крае. Там силовики раскрыли группировку, готовившую теракты и диверсии в столице региона по задачам куратора из Киева.

Им оказался бывший участник запрещенной в России экстремистской организации. СБУ завербовала мужчину, когда он сбежал на Украину, скрываясь от уголовного преследования.

Сохранив контакты в России, злоумышленник завербовал и привлек к подрывной работе двух мужчин. Всех участников объединения задержали сотрудники ФСБ. Куратора объявили в федеральный и международный розыск.