Криминал 13 июля 2023, 22:53 Суд отправил под домашний арест подозреваемого в даче взятки замминистру Минцифры Суд приговорил к домашнему аресту подозреваемого по делу Паршина гендиректора БФТ Моносова

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Басманный районный суд Москвы приговорил к домашнему аресту гендиректора компании «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова, который подозревается в выдаче нелегальной выплаты заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сообщения, размещенные в Telegram-канале московских судов.

«Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — сказано в сообщении.

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Исходя из законов Уголовного кодекса России, максимальное наказание по статье «дача взятки в особо крупном размере» предполагает до 15 лет лишения свободы. Но если человек, который обвиняется в передаче взятки, активно участвует в раскрытии преступления, то он «освобождается от уголовной ответственности».

О задержании замглавы Минцифры Паршина стало известно 13 июля. Как сообщили в Минцифры, ведомство охотно оказывает необходимое содействие в работе правоохранительных органов.