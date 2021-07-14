Суд отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве

Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Оксана Бабалян.

«В отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года», — сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Маршани якобы предлагал одной из своих клиенток выиграть дело за 20 миллионов рублей. Пока никакой официальной информации о сути мошенничества не поступало.

Тимур Маршани представлял интересы россиян по нескольким резонансным делам, которые были связаны с медициной. Он защищал врачей из Калининграда, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца. В итоге медиков оправдали.

Также именно Маршани представил интересы инвалида из Анапы, который вложил в «Кэшбери» больше 800 тысяч рублей, но потерял эту сумму. Он подавал в суд на тех, кто активно рекламировал данную компанию, — это артисты Николай Басков и Ольга Бузова.

Тимура Маршани много раз приглашали поучаствовать в телевизионных программах, где он давал свои комментарии о громких делах, в основном связанных с ДТП.